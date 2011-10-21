В Украине разработают государственную программу термомодернизации жилых домов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено разработать государственную программу термомодернизации жилых домов, что позволит на 50% сократить потери тепла.

Об этом сообщил директор Департамента систем жизнеобеспечения Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виталий ШАПОВАЛЕНКО во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Правительственный портал.

По мнению представителя Минрегиона, до 50% всех потерь тепла можно сократить при условии внедрения государственной программы термомодернизации жилых домов. Непосредственно на предприятиях теплоэнергетики происходит 10-15% потерь тепла. Еще 20% теряется при транспортировке к потребителям. В домах же, по словам руководителя Департамента, теряется 40-50% тепла.

«Утепление жилых домов является важной комплексной проблемой для Украины из-за постоянного подорожания энергоресурсов. Минрегион планирует разработать общую государственную программу по комплексной модернизации жилых домов. Пилотные проекты уже показали, что такие мероприятия позволяют сохранить до 50% тепла», – подчеркнул В.ШАПОВАЛЕНКО.

Он также проинформировал, что причинами задержки с обогревом домов граждан стали техническое состояние сетей теплоснабжения, отсутствие современной термоизоляции домов, климатические характеристики, а иногда и промедление местной власти.

«Известно, что техническое состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства не самое лучшее. Хронические проблемы накапливались годами. Для примера, из общей протяжности тепловых сетей, а их у нас почти 33 тысяч километров, около 15% – изношены", – сообщил В.ШАПОВАЛЕНКО.

По его словам, согласно предыдущим расчетам, для замены этих тепловых сетей необходимо приблизительно 5,5 млрд. грн. А средства, которые, поступают от оплаты услуг, используются, в первую очередь, на аварийных объектах.

В связи с благоприятными погодными условиями, а именно среднесуточной температурой воздуха выше за 8 градусов тепла, в некоторых регионах страны отопление сознательно не включали.

По словам В.ШАПОВАЛЕНКО, например, в Крыму были включены 59% котельных, а в Херсонской области – только 1,5%. Однако, по последним оперативным данным, в Украине в целом уже работают 96,8% котельных, к отоплению подключено 91% жилых домов, 98% детсадов, 97% учебных и почти 99% медицинских заведений.

Сложная ситуация, по словам директора профильного Департамента Минрегиона, сложилась в Луганске. Там до сих пор не работают котельные из-за несвоевременного заключения местной властью договоров на поставки газа.

«Самая критическая ситуация с началом отопительного сезона наблюдается в Луганске. Остаются не подключенными больше ста котельных. Городская власть до сих пор не подписала договоры о поставках газа. Сегодня проблема почти урегулирована и в зависимости от климатических условий в ближайшие 2-3 дней в Украине будут обогреты все жилые дома», – пообещал В.ШАПОВАЛЕНКО.