Фьючерсы на нефть на NYMEX в четверг продолжили падение

Фьючерсы на нефть подешевели по итогам неровных торгов в четверг в связи с опасениями относительно слабого спроса на нефть в США и перспектив прогресса в деле разрешения долгового кризиса в еврозоне, передает ПРАЙМ.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 81 цент, до 85,30 доллара за баррель, тогда как декабрьские фьючерсы подешевели на 22 цента, до 86,07 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 1,3%, или на 1,37 доллара, до 109,76 доллара за баррель.

Цены на нефть колебались вместе с ценами на акции и курсом доллара США на фоне противоречивых новостей, поступавших из Европы, которые сигнализировали то о прогрессе, то о заминке на пути к единому плану. В какой-то момент казалось, что саммит, назначенный на выходные, находится под вопросом. Тем не менее, президент Франции Николя САРКОЗИ и канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ заявили, что всеобъемлющий план будет одобрен европейскими лидерами к среде.

Нервы у всех напряжены, и многие инвесторы воздерживаются от активных действий, чтобы избежать превратностей волатильной торговли, зависимой от поступающих новостей.

Участники рынка, принимавшие участие в торгах, должны были принимать решения на основании противоречивой информации, содержавшейся в еженедельном отчете о запасах нефти в США.

Управление энергетической информации США сообщило в среду о том, что запасы сырой нефти неожиданно резко сократились в связи со снижением импорта, в то время как запасы бензина и дистиллятов уменьшились гораздо сильнее, чем прогнозировалось.

Запасы сырой нефти оказались на самом низком уровне с февраля 2010 года и на 0,3% ниже среднего уровня за пять лет для этой недели. По сравнению с тем же периодом предыдущего года запасы сократились на 6,4%, и это было самое сильное сокращение более чем за три года. Запасы бензина оказались всего на 0,3% выше пятилетнего среднего значения для этой недели, тогда как менее месяца назад превышение составляло более 5%. Запасы дистиллятов сократились на 12% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и превысили среднее значение за пять лет всего на 0,4%.

Данные по запасам были очень позитивными для цен, но отчет управления также показал, что спрос на бензин упал ниже 8,6 млн. баррелей в день, самого низкого уровня для этого времени года с 1999 года, что привело к сокращению общего спроса до самого низкого уровня для середины октября с 1998 года.

Слабый спрос может сейчас оказывать понижательное давление на цены, но когда нефтеперерабатывающие предприятия возобновят свою работу, низкий уровень запасов может спровоцировать новый рост цен, сказали трейдеры.

Позитивную динамику демонстрировал лишь спрос на дистилляты, который вырос на 5,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, и цены на топочный мазут отреагировали на это соответствующим образом.

Ноябрьские фьючерсы на топочный мазут по итогам торгов подорожали на 4,89 цента, или на 1,6%, до 3,0301 доллара за галлон. Ноябрьские фьючерсы на бензин выросли в цене на 0,4 цента, до 2,6755 доллара за галлон.