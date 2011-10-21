В Луганской области при самовольной добыче угля погиб мужчина

Возле села Большое Платово Антрацитовского района Луганской области при самовольной добыче угля в заброшенной штольне погиб 27 летний мужчина.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Луганской области.

Согласно сообщению, несчастный случай произошел вчера, 20 октября, когда во время самовольной добычи угля произошел обвал породы.

В результате один мужчина, 27 лет, погиб, второй, 36 лет, госпитализирован в реанимационное отделение центральной городской больницы Антрацита.