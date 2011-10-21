В Луганской области при самовольной добыче угля погиб мужчина
11:23, 21 октября 2011Энергетика
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Возле села Большое Платово Антрацитовского района Луганской области при самовольной добыче угля в заброшенной штольне погиб 27 летний мужчина.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Луганской области.
Согласно сообщению, несчастный случай произошел вчера, 20 октября, когда во время самовольной добычи угля произошел обвал породы.
В результате один мужчина, 27 лет, погиб, второй, 36 лет, госпитализирован в реанимационное отделение центральной городской больницы Антрацита.
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