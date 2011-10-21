Парламент Беларуси ратифицировал соглашение с РФ по строительству АЭС

Минск. Палата представителей Национального собрания Беларуси на закрытом заседании приняла законопроект о ратификации белорусско-российского соглашения о сотрудничестве в строительстве белорусской АЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь,

об этом журналистам после ратификации сообщил заместитель министра энергетики Михаил МИХАДЮК, который представлял законопроект.

«В целях реализации мер, предусмотренных соглашением, российская сторона обязуется предоставить белорусской государственный кредит. Его размер и условия предоставления должны быть определены отдельным межправительственным соглашением», - сказано в документе.

В нем также оговорено, что российская сторона обеспечивает поставки, а белорусская сторона – закупки в течение всего периода эксплуатации энергоблоков АЭС ядерного топлива в виде готовых тепловыделяющих сборок, произведенных в Российской Федерации, в объемах, необходимых для начальной загрузки и всех последующих перегрузок этих энергоблоков.

«Отработавшее в реакторах энергоблоков АЭС ядерное топливо, приобретенное у российских организаций, подлежит возврату в Российскую Федерацию для переработки на условиях, определяемых сторонами в отдельном соглашении», - подчеркнуто в документе.

Документом также ограничивается использование Беларусью полученных ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств или для достижения какой-либо другой военной цели.

Отмечается также, что ядерный материал, передаваемый белорусской стороне в рамках соглашения, не обогащается до значения 20% и более по изотопу урана-235, а также не обогащается и не перерабатывается без предварительного письменного согласия Российской Федерации.

Принятие данного документа в закрытом режиме в пресс-службе нижней палаты объясняют тем, что вопросы, которые в нем затрагиваются, связаны с интересами государственной безопасности.

Как сообщал УНИАН, что 11 октября ЗАО «Атомстройэкспорт» (ЗАО АСЭ, компания Госкорпорации «Росатом») и ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» (Республика Беларусь) подписали Контрактное соглашение о сооружении энергоблоков № 1 и 2 АЭС на территории Республики Беларусь. В соответствии с документом ввод первого блока АЭС состоится в 2017 году, второго – в 2018 году. В документе также определены основные обязательства сторон по сооружению АЭС, стоимость строительства, условия платежей и др. Контрактное соглашение является предварительным договором, а все его положения будут развернуты в генеральном контракте, который планируется подписать в начале следующего года.