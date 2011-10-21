Украина продлила на два месяца спецрасследование по импорту нефтепродуктов

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины (МКМТ) продлила на 60 дней специальное расследование в отношении импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензин марок А-76 (А-80), А-92, А-95, дизельного топлива, мазута, печного топлива, сжиженного газа, битума дорожного, масла) независимо от страны происхождения и экспорта.

Об этом сказано в сообщении МКМТ, опубликованном сегодня в газете «Урядовый курьер».

Согласно сообщению, МКМТ рассмотрела поданные Министерством экономического развития и торговли Украины материалы о ходе проведения спецрасследования.

По результатам рассмотрения, в соответствии со статьей 8 Закона Украины «О применении специальных мер относительно импорта в Украину», комиссия приняла решение об увеличении срока проведения расследования на 60 дней.

Напомним, согласно законодательству, срок расследования составляет 270 дней, но может быть продлен до 330 дней.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину.

Инициатором спецрасследования является Минэнергоугля по ходатайству украинских НПЗ. Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производства.