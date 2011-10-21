Австрийская компания Activ Solar завершила строительство солнечного парка «Охотниково» (Сакский район, АР Крым) суммарной установленной пиковой мощностью 80 МВт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании, которая выступала девелопером проекта.

Напомним, станция «Охотниково» расположена более чем на 160 гектарах и состоит из примерно 360 000 модулей. Проект разделен на четыре очереди по 20 МВт каждая. Первые три очереди были построены и подключены к национальной сети ранее в этом году. Прогнозная выработка парка составит до 100 млн. кВт/ч. в год. Очереди по 20 МВт станции эксплуатируют 4 компании: «Омао Солар», «Осприй Солар», «Ориол Солар» и «Оузил Солар».

Справка УНИАН. Activ Solar со штаб-квартирой в Вене (Австрия) специализируется на разработке и производстве солнечных технологий. Основными направлениями деятельности компании являются производство кремниевых продуктов и развитие крупномасштабных фотоэлектрических солнечных парков. ЧАО «Завод полупроводников» (г. Запорожье) является дочерним предприятием Activ Solar, история производства поликремния на котором началась еще в 1964 году. Activ Solar занимается планированием, финансированием и реализацией крупномасштабных проектов солнечной энергетики.