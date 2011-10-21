Activ Solar подтверждает планы строительства СЭС в Одесской области

Австрийская компания Activ Solar объявила об открытии представительства в Одессе, которое будет курировать строительство солнечных парков в Одесской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, компания планирует создать существенное количество рабочих мест в регионе для реализации ряда проектов в 2012 и последующих годах.

«Открытие офиса в Одессе демонстрирует наш продолжительный интерес к региону, и позволяет нам более эффективно расширять свою деятельность на местном рынке», - цитирует пресс-служба комментарий генерального директора компании Кавэ ЭРТЕФАЯ.

По данным НКРЭ, в Одесской области предполагается строительство солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 220 МВт. Объекты будут расположены возле Арцыза, Килии, Рени, Староказачьего, Выпасного и Зализнычного.

Справка УНИАН. Activ Solar реализует проекты по строительству солнечных электростанций на юге Украины. Компания уже построила гелиоэлектростанции общей мощностью 107,5 МВт в Крыму и продолжает строительство объекта в Перово.