Лисичанск сэкономил 28 млн. кубометров газа с помощью энергосбережения

Лисичанску удалось сэкономить 28 млн. кубометров природного газа с помощью энергосберегающих технологий.

Об этом сегодня заявил Лисичанский городской голова Сергей Дунаев во время совещания с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко. По словам Дунаева, значительной экономии средств удалось достичь с помощью децентрализации отопительной системы города.

В отдельных районах города введены в эксплуатацию модульные котельные, позволяющие сохранять тепло, которое ранее уходило в воздух по пути к потребителю. Нерентабельные котельные закрыли, а льготникам установили автономное отопление. Кроме того, в объектах социально-культурного значения заменили более 3 тыс. окон энергосберегающими. Все это позволило сохранить в городском бюджете десятки млн. грн.

Выступление мэра Дунаева поддержал председатель Луганской облгосадминистрации Владимир Пристюк, который призвал руководителей городов и районов региона воспользоваться опытом Лисичанска. Он рекомендовал использовать возможности ЗАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» по выпуску энергосберегающего стекла.

«Стекольная продукция предприятия позволяет сохранять тепло в помещении и экономит расход энергоносителей. Затраченные вами средства скоро окупятся. Таким образом, все останутся довольны, а предприятие-производитель сделает серьезные отчисления в бюджет города. Только так, помогая друг другу, постепенно мы сможем укрепить экономику всей Луганщины», – сказал губернатор.

Он также одобрил политику Лисичанского городского головы Сергея Дунаева, направленную на развитие партнерских отношений между органами местного самоуправления и бизнес структурами.