«Энергоатом» привлечет у «Альфа-банка» и «Ощадбанка» кредитные линии на 0,7 млрд. грн.

НАЭК "Энергоатом" (Киев) выбрала входящие в группу крупнейших ПАО «Альфа-банк» и ПАО «Ощадбанк» для привлечения двух кредитных линий на общую сумму 700 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении компании об акцепте предложения, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки»

Согласно сообщению, «Альфа-банк», в частности, предоставит НАЭК кредит в размере 400 млн. грн., со стоимостью обслуживания 206,212 млн. грн. (без НДС), «Ощадбанк» - 300 млн. грн., со стоимостью 157,356 млн. грн. (без НДС).

Кредиты привлекаются на 3 года.

НАЭК планирует заключить договора с кредиторами до 17 ноября.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.