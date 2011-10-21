«Укртрансгаз» просит ГПУ вмешаться в ситуацию с магистральными газопроводами

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась с нарушениями охранных зон магистральных газопроводов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель главного инженера ДК «Укртрансгаз» Юрий ГЕРАСИМЕНКО на пресс-конференции в Государственной инспекции техногенной безопасности Украины сегодня в Киеве.

«Все газопроводы нанесены в установленном порядке на карты районных землеустройщиков, о чем составлены двухсторонние акты, но это не мешает органам местной исполнительной власти системно игнорировать требования действующего законодательства и выдавать многочисленные разрешения на осуществление застройки в пределах охранных зон магистральных газопроводов» - сказал он.

По его словам, анализ проведенных проверок территориальными комиссиями свидетельствует о том, что в последние годы имеют место нарушения охранных зон магистральных газопроводов ДК «Укртрансгаз».

Так, по состоянию на 1 октября 2011 г. по всей системе было выявлено и заактировано 102 нарушения. Их количество, несмотря на усилия газотранспортных предприятий, кардинально не уменьшается. Так, ежегодно ликвидируется до 10-12 нарушений, но вместо этого появляется столько же новых фактов нарушений.

Учитывая опасность для территорий и населения, которую могут создать чрезвычайные ситуации на объектах газотранспортной системы вследствие нарушения охранных зон магистральных газопроводов, ДК «Укртрансгаз» совместно с Государственной инспекцией техногенной безопасности Украины обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой вмешаться в ситуацию.

«Игнорируя требования действующего законодательства, в частности, ст. 11 Закона Украины «О трубопроводном транспорте», ст. 22 Закона Украины «О правовом режиме земель охранных зон объектов магистральных трубопроводов», местные органы власти без ведома газотранспортных предприятий выдают многочисленные разрешения на осуществление застройки, в том числе жилых домов, в пределах охранных зон», – говорится в обращении.

Об игнорировании законных требований ДК «Укртрансгаз» письменно обращалась с информацией в местные органы исполнительной власти, правоохранительные органы и судебные органы, но в большинстве случаев эти обращения остаются без реагирования.

Поддержку по указанным проблемным вопросам, ДК «Укртрансгаз» получила в Государственной инспекции техногенной безопасности Украины, к которой обращалась с письмом от 22 июля 2011 г. № 7686/25-009 с информацией о многочисленных нарушениях охранных зон магистральных газопроводов.