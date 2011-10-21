«Крымгаз» завершил 9 месяцев с прибылью 270 млн. грн.

ОАО по газоснабжению и газификации «Крымгаз» завершило январь-сентябрь с чистой прибылью 270,071 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток предприятия составил 65,368 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в Интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре «Крымгаз» увеличил чистый доход на 79,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 592,720 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 77,2% – до 717,557 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Крымгаз» сократил чистый убыток на 42,4% по сравнению с 2009 годом – до 57,261 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Крымгаз» является монополистом на рынках транспортировки газа по распределительным трубопроводам и поставки газа по регулируемому тарифу в Крыму.

48,989% акций «Крымгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 15,454% – ГАО «Черноморнефтегаз».