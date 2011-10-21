«Николаевгаз» завершил 9 месяцев с прибылью 225,6 млн. грн.

ПАО по газоснабжению и газификации "Николаевгаз" (г. Николаев) завершило январь-сентябрь с чистой прибылью 225,647 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток составлял 15,224 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре "Николаевгаз" увеличил чистый доход на 49,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 390,954 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 29,2% – до 475,850 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации "Николаевгаз" (г. Николаев) специализируется на транспортировке и поставке природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

50% + 1 акция компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".