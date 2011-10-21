«Укрспецтрансгаз» за 9 месяцев сократил прибыль на 26,7%

Государственное акционерное общество (ГАО) «Укрспецтрансгаз» (г. Долина, Ивано-Франковская обл.) в январе-сентябре сократило чистую прибыль на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 9,867 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре «Укрспецтрансгаз» сократил чистый доход на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 107,645 млн. грн., а также сократил валовой доход на 5,2% – до 126,596 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Укрспецтрансгаз» увеличил чистую прибыль в 3,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 15,428 млн. грн.

Справка УНИАН. ГАО «Укрспецтрансгаз» (г. Долина, Ивано-Франковская обл.) специализируется на транспортировке сжиженного газа железнодорожным транспортом. «Укрспецтрансгаз» имеет в своем распоряжении более 2 тыс. цистерн для транспортировки сжиженного газа.

100% акций ГАО «Укрспецтрансгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».