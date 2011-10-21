«Кировоградгаз» за 9 месяцев увеличил убыток на 19%

ОАО по газоснабжению и газификации «Кировоградгаз» (г. Кировоград) в январе-сентябре увеличило чистый убыток на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 20,491 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре «Кировоградгаз» увеличил чистый доход на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 252,769 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 41,0% – до 351,984 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Кировоградгаз» увеличил чистый убыток на 46,8% по сравнению с 2009 годом – до 7,175 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Кировоградгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продаёт газ населению и бюджетным организациям в Кировоградской области.

По данным Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 51% акций «Кировоградгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».