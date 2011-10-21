«Ивано-Франковскгаз» завершил 9 месяцев с прибылью 470 млн. грн.

ПАО «Ивано-Франковскгаз» (г. Ивано-Франковск) завершило январь-сентябрь с чистой прибылью 470,301 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток составлял 62,738 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре «Ивано-Франковскгаз» увеличил чистый доход на 54,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 538,897 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 53,8% - до 654,678 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Ивано-Франковскгаз» увеличил чистый убыток в 4,9 раза, по сравнению с 2009 годом, – до 15,973 млн. грн.

Справка УНИАН. «Ивано-Франковскгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Ивано-Франковской области.

50% + 1 акция «Ивано-Франковскгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 25,2974% – ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (номинальный держатель).