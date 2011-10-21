У ЕС нет оснований переживать за транзит газа через Украину- министр энергетики РФ

Москва. Министр энергетики Российской Федерации Сергей ШМАТКО уверен, что у стран Европейского Союза нет оснований переживать за бесперебойность транзита энергоносителей через территорию Украину.

Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в Москве.

«Со стороны Европы точно нет причин для переживания. Позиция и Украины, и России, насколько мне известно, здесь совпадает и направлена на то, чтобы безусловно обеспечить поставку российских энергоносителей в Европу», - сказал С.ШМАТКО.