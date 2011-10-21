Кабмин утвердил перечень товаров, 80% прибыли от продажи которых освобождается от налогов

Кабинет министров Украины утвердил перечень товаров отечественного производства, 80% прибыли от продажи которых на территории Украины освобождается от налогообложения.

Данное правительственное постановление (№1005 от 28 сентября 2011 г.) размещено на официальном сайте Кабмина.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в Одесской области, в данный перечень вошли: оборудование, работающее на возобновляемых источниках энергии; энергоэффективное оборудование, материалы, изделия, эксплуатация которых обеспечивает экономию и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов; оборудование для производства альтернативных видов топлива.

В ГНСУ отметили, что в данный перечень должны также входить материалы, сырье, оборудование и комплектующие, предназначенные для использования в производстве энергии из возобновляемых источников, а также средства измерения, контроля и управления расходами топливно-энергетическими ресурсами.

Налогоплательщик, получивший право на льготу, обязан вести отдельный учет прибыли или убытков, полученных от продажи перечисленных товаров, а весь объем средств, освобожденных в связи с применением льготы, он должен направлять на увеличение объемов производства. Если же налогоплательщиком нарушено требование о целевом использовании этих средств, он обязан определить прибыль, освобожденную от налогообложения по указанной льготе, уплатить с нее налог по общей ставке в текущем периоде, а также уплатить пеню за соответствующий период в размерах, установленных Налоговым кодексом.