«Укрэнерго» проведет годовой аукцион по экспорту электроэнергии 14 декабря

НЭК «Укрэнерго» 14 декабря проведет аукцион по реализации права доступа к пропускной способности сечения Украины для экспорта электроэнергии в 2012 году.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, объявление о годовом аукционе будет размещено на сайте компании 7 декабря. Заявки потенциальных участников будут приниматься до 13 декабря включительно.

В сообщении компании также обнародован график проведения месячных аукционов по продаже межгосударственного сечения.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в январе-сентябре т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 54,3%, или 1,488 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-сентябрем 2010 года – до 4,235 млрд. кВт/ч.

В 2011 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД «Укринтерэнерго» – белорусское направление.