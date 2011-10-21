НКРЭ с ноября повысила тариф "Энергоатома" на 22%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила увеличить тариф на отпуск электроэнергии Национальному атомному оператору НАЭК «Энергоатом» на 22% - до 22,37 коп. за кВт/ч с 1 ноября.

Как сообщили УНИАН в комиссии, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании регулятора в пятницу.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.