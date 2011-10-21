Кабмин издал распоряжение о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена ЦЕРН

Правительство издало распоряжение “О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о предоставлении статуса Ассоциированного члена ЦЕРН”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины.

Как отмечается в сообщении, в марте 2011 года в г. Женева была заключена Совместная декларация Кабинета министров Украины и ЦЕРН, которой положено начало Совместной рабочей группе Украина-ЦЕРН по научно-техническому сотрудничеству и подписано Совместное заявление о намерении относительно возможной украинской заявки на приобретение Статуса Государства – Ассоциированного члена ЦЕРН. На основе этой заявки Совет ЦЕРН примет решение относительно ассоциированного членства Украины.

Подписание Соглашения состоится до конца 2011 года. Решением Кабинета министров уполномоченным на подписание Соглашения назначен председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

В пресс-службе отметили, что приобретение Украиной Статуса Государства – Ассоциированного члена ЦЕРН создаст правовые основания для максимального участия украинских научных учреждений в программах ЦЕРН, будет содействовать комплексному развитию ГРИД-технологий в Украине и совершенствованию подготовки молодых ученых в области теоретической и прикладной физики.

***ЦЕРН является ведущей европейской межправительственной организацией по изучению физики высоких энергий. Украинские ученые хорошо известны в этой организации благодаря их успешному участию над проектом Большого адронного коллайдера. Также ЦЕРН является одним из центров развития новой сетевой технологии ГРИД, способной хранить и оперативно обрабатывать большие объемы данных, которые появляются после запуска Большого адронного коллайдера.