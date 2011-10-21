Ряд стран ЕС отменят запрет на открытие украинских "дочек" по транспортировке энергоресурсов

Брюссель. Ряд стран-членов ЕС отменят запрет на открытие украинских дочерних предприятий в сфере транспортировки энергоресурсов.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил один из главных переговорщиков Украины по соглашению об Ассоциации с ЕС, директор Департамента внешних экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас КАЧКА.

«В сфере энергетических услуг, а чтобы быть более точным, в сфере услуг, связанных с транспортировкой энергетических товаров (трубопроводы и сети) в начале переговоров 25 из 27 стран-членов ЕС сказали, что не берут на себя обязательства дать доступ для Украины. Теперь мы сократили это количество до менее, чем 20 стран, то есть фактически приблизились к одной второй», - сказал он.

По его словам, среди стран, снявших такие ограничения, - Германия, Италия и Чехия.

«Фактически, это доступ к созданию дочерних предприятий. То есть, речь идет о том, что это - обязательство не мешать», - пояснил украинский переговорщик.

Кроме того, по его словам, эти же страны-члены ЕС сняли ограничения на «теоретическую возможность трансграничного предоставления услуг».

Что касается всех остальных энергетических услуг, не связанных с транспортировкой энергоресурсов, то украинские компании в новом соглашении не имеют никаких ограничений на создание дочерних предприятий кроме одного.

Обязательства не ограничивать инвестиции и создание дочерних предприятий для Украины не распространяются на те украинские компании, которые контролируются капиталом из третьих стран, с которыми ЕС не заключил соглашения о свободной торговле.

Как сообщал УНИАН, 20 октября комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявили в Брюсселе о том, что сторонам удалось согласовать все ключевые положения соглашения о свободной торговли, которое станет частью соглашения об ассоциации с ЕС.