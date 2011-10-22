Россия рассчитывает, что Третий энергопакет не будет применяться к ее проектам в ЕС – Лавров

Москва. Россия рассчитывает, что Третий энергопакет не будет применяться по отношению к российским проектам в ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ сказал в эфире трех российских радиостанций в ходе интерактивного общения с радиослушателями.

«Мы все таки рассчитываем, что те переговоры, в которые мы вступили по линии Министерства энергетики и комиссара по энергетики ЕС, дадут результат. Переговоры направлены на то, чтобы не допустить ретроспективного применения положений Третьего энергетического пакета по отношению к тем проектам, которые уже завершены или которые находятся в стадии реализации», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он отметил, что поход в суд всегда остается инструментом решения споров, но РФ постарается обойтись без этого, поскольку это занимает много времени.

С.ЛАВРОВ подчеркнул, что односторонние шаги, которые Еврокомиссия принимает сегодня и которые далеко не всегда согласованы и поддерживаются странами-членами ЕС, тревожат.

Он отметил, что Третий энергопакет, который Евросоюз принял с подачи Еврокомиссии, содержит положения, которые вступают в прямые противоречия с обязательствами стран-членов ЕС и Еврокомисии, которые содержаться в двухсторонних соглашениях между Россией и странами ЕС о защите инвестиций.

Он подчеркнул, что в каждом из таких соглашений, а также в соглашении РФ и ЕС о партнерстве и сотрудничестве, закреплен принцип не ухудшения условий деятельности бизнеса на территории друг друга.

«Третий энергопакет реально эти условия ухудшает», - сказал С.ЛАВРОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 октября премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что ЕС с помощью «Третьего энергетического пакета» хочет получить снижение цены газа и изменение ценообразования.

Справка УНИАН. «Третий энергетический пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании - продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС.

В «Третьем энергетическом пакете» также отмечается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не соответствует требованиям разделения добычи и транспорта, или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.