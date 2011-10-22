Украина не будет платить ЕС в случае срывов поставок российского газа

Брюссель. Украина и Европейский Союз окончательно определили формулу, по которой будут решаться проблемные ситуации в случае прекращения поставок российского газа в ЕС транзитом через Украину в рамках нового Соглашения об ассоциации.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили главные переговорщики с украинской стороны: Уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ и директор Департамента внешних экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас КАЧКА.

«Формула найдена. Более того, она не предполагает явных компенсаций, на которых европейцы в свое время настаивали. Есть ускоренные процедуры урегулирования споров, есть вопросы, связанные с определенными гарантиями», - отметил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Т.КАЧКА, в свою очередь, уточнил, что в рамках ВТО существует процедура урегулирования споров между государствами.

По его словам, она предполагает, что стороны выбирают арбитров, арбитры полгода слушают дело, потом издают свой отчет, который, по сути, является судебным решением. При этом сторона, которая признана виновной, имеет разумный срок исполнить это решение. Если она не исполняет его, то выигравшая сторона может вернуться к тем же арбитрам с просьбой установить, что проигравшая сторона не выполнила их решения, и порекомендовать, как именно оно должно быть выполнено. Если же решение все равно не выполняется, тогда выигравшая сторона может в одностороннем порядке принять ответные меры.

«Когда европейцы сделали нам первое предложение по энергетике, они сказали, что все это – для «слабаков», поэтому мы сразу идем в Постоянный арбитражный суд в Гааге, и уже он, как классический арбитраж, решает, кто прав, кто виноват. И тот, кто, по его решению, виноват – платит деньги. В итоге после долгих-долгих дискуссий мы пришли к тому, что все-таки будет применяться классическая схема с арбитрами, но они будут заседать не полгода, а гораздо быстрее», - сказал Т.КАЧКА.

По его словам, такая схема будет применяться по отношению к кризисным ситуациям, как например, к такой, которая сложилась в 2009 году, когда ЕС 20 дней не получал российский газ через Украину.

«В соответствии с договоренностями, если в таких ситуациях европейская сторона или Украина посчитает, что кто-то нарушил соглашение – то есть не просто произошел срыв поставок, а он произошел вследствие действий одной из сторон - тогда арбитры должны принять решение в самые кратчайшие сроки. Речь идет где-то о 50 днях, а не о шести месяцах, а само решение должно быть исполнено также в кратчайшие сроки, желательно в течение 15 дней», - отметил Т.КАЧКА.

«Если же выигравшая сторона считает, что в течение 15 дней сторона проигравшая откровенно ничего не делает, она может ввести ответные меры, но они должны быть пропорциональными и быть той природы, о которой обычно идет речь: либо восстановление пошлины, либо прекращение каких-то гарантий. Никаких компенсаций в виде денежных выплат – ничего такого нет», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 20 октября комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявили в Брюсселе о том, что сторонам удалось согласовать все ключевые положения Соглашения о свободной торговли, которое станет частью Соглашения об ассоциации с ЕС.