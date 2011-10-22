ЕС готов присоединиться к консорциуму по управлению украинской ГТС – Азаров
11:30, 22 октября 2011Энергетика
1
Европейский Союз готов присоединиться к трехстороннему консорциуму по управлению украинской газотранспортной системой Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в эфире телеканала «Интер».
«Наши переговоры с Европейским Союзом говорят о том, что в перспективе европейцы готовы присоединиться (к консорциуму – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter