ЕС готов присоединиться к консорциуму по управлению украинской ГТС – Азаров

Европейский Союз готов присоединиться к трехстороннему консорциуму по управлению украинской газотранспортной системой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в эфире телеканала «Интер».

«Наши переговоры с Европейским Союзом говорят о том, что в перспективе европейцы готовы присоединиться (к консорциуму – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.