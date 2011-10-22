Киев договорился с Москвой о доступе к трубопроводу для получения газа из Туркменистана

Киев договорился с Москвой о получении доступа к российскому газопроводу для транспортировки в Украину газа из Туркменистана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире телеканала «Интер», комментируя условия подписанного договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

«Впервые мы договорились и зафиксировали в договоре, что в течение 6 месяцев после вступления договора в силу мы заключаем соглашение об условиях транзита по трубопроводному транспорту», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что доступ к трубопроводу дает возможность договариваться о закупке газа в Туркменистане.

«Почему мы не можем получать дешевый газ из Туркмении? Потому что мы не имеем права доступа к трубе, которая проходит по территории России», - сказал Н.АЗАРОВ.