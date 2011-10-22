Азаров: Украина готова пойти на компромиссы в переговорах с Россией о цене на газ

Украина готова пойти на компромиссы в переговорах с Российской Федерацией о пересмотре цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ вчера вечером в эфире телеканала «Интер».

"Самая главная сейчас задача - это пересмотреть эти цены на газ. Вы представляете, сколько мы усилий, Президент и правительство, тратят на пересмотр тех соглашений, которые были подписаны в январе 2009 года. И поэтому мы, естественно, готовы пойти на определенные компромиссы. Мы на них пойдем, потому что у нас не будет выхода другого. Либо допустить сползание нашей страны в катастрофу, а мы этого не можем допустить, либо найти разумные компромиссы", - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что во время переговоров Украина пытается найти баланс интересов, однако переговоры достаточно непростые.

«И когда мы об этом объявим, появятся разные голоса: кто-то будет нас обвинять, кто-то будет аплодировать. Но я думаю, что наша договоренность будет отвечать долговременным интересам нашей страны. Осталось ждать совсем немного", - отметил глава правительства.