Ядерный реактор на АЭС в Швеции остановлен из-за пожара
09:17, 24 октября 2011Энергетика
0
Ядерный реактор на АЭС в Швеции остановлен из-за пожара.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», огонь вспыхнул в машинном отделении. Его быстро потушили дежурившие работники.
По предварительным данным, пожар возник из-за протекшей на горячие стенки оборудования горюче-смазочной жидкости. И хотя инцидент произошел в машинном отделении, а не в самом реакторе, пожары на АЭС всегда являются серьезными, сообщают шведские СМИ со ссылкой на компанию-оператора АЭС.
Когда реактор запустят снова, не уточняется.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter