Нефть начала дорожать ввиду надежд на разрешение долгового кризиса

Котировки фьючерсов на нефть в пятницу выросли на фоне больших надежд, охвативших участников рынка в преддверии намеченного на выходные саммита лидеров ЕС, работающих над разрешением кризиса суверенного долга еврозоны. Фьючерсы на нефть последовали вверх за акциями и евро, передает ПРАЙМ.

Фьючерсы на нефть резко выросли в цене на открытии нью-йоркской сессии и торговались с повышением на 3% в середине дня, прежде чем снова снизились.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,33 доллара, или на 1,6%, до 87,40 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подешевели на 20 центов, или на 0,2%, до 109,56 доллара за баррель.

По словам трейдеров и аналитиков, рынок продемонстрировал рост на фоне веры в то, что европейские лидеры в конечном итоге предложат всеобъемлющее решение для европейского кризиса. Представители правительства и министры финансов на выходных провели ряд заседаний в Брюсселе.

Ожидается, что разрешение европейского кризиса повысит спрос на нефть, поскольку оно предотвратит волну дефолтов, способных подорвать экономику стран-должников.

Индекс Dow Jones Industrial Average демонстрировал повышение на 198 пунктов на момент закрытия торгов на рынке нефти. Евро торговался с повышением на 0,6%, а доллар – с понижением на 0,8% против корзины валют, как показал индекс доллара ICE. Цены на нефть растут, когда доллар падает, потому что исчисляемые в долларах цены на этот сырьевой товар становятся более привлекательными для держателей других валют.

Некоторые аналитики также отмечают сокращение запасов в США в качестве движущего фактора роста котировок фьючерсов на нефть на NYMEX.

Согласно еженедельным данным Министерства энергетики США, запасы нефти значительно сократились – на 4,7 млн/ баррелей, в результате чего запасы упали до самого низкого уровня почти за два года.

Тем не менее, другие отмечают, что в этом же самом отчете сообщается о том, что спрос на нефтепродукты упал до самого низкого уровня за 13 лет, и они не ожидают укрепления рыночных фундаментальных показателей в ближайшее время.

Ноябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов подорожали на 0,91 цента, или на 0,3%, до 2,6846 доллара за галлон. Ноябрьские фьючерсы на топочный мазут упали в цене на 1,26 цента, или на 0,4%, до 3,0175 доллара за галлон.