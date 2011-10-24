ГПУ возобновила дело Тимошенко по ЕЭСУ

Генеральная прокуратура Украины 20 октября отменила незаконное постановление о закрытии уголовного дела в отношении Юлии ТИМОШЕНКО по фактам хищения более 25 млн. грн. бюджетных средств и уклонения от уплаты более 20 млн. грн. налогов путем внедрения преступной финансовой схемы расчетов за природный газ корпорацией «Единые энергетические системы Украины» и сокрытия доходов от деятельности ее оффшорной компании.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ Генпрокуратуры.

Одновременно Генпрокуратура обжалует в кассационном порядке «незаконные решения суда о закрытии других эпизодов преступной деятельности по этому уголовному делу».

Досудебное следствие по делу проводится налоговой милицией.

Как сообщалось, в январе 2001 году Генпрокуратура возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовные дела по обвинению в даче взятки экс-премьеру Павлу ЛАЗАРЕНКО, контрабанде российского газа, фальсификации и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в годы ее руководства корпорацией ЕЭСУ.

13 февраля 2001 года Ю.ТИМОШЕНКО была арестована по санкции Генеральной прокуратуры по обвинению в хищении (будучи руководителем ЕЭСУ) бюджетных средств, предназначенных для оплаты российского газа. В марте 2001 г. Печерский районный суд Киева признал беспочвенность выдвинутых обвинений и отменил санкцию на арест Ю.ТИМОШЕНКО.

9 апреля 2003 г. Апелляционный суд Киева принял решение, которым признано незаконным и отменено решение о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, а производство закрыто.

Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.

13 октября стало известно, что СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО еще одно уголовное дело - за перевод долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

В свою очередь, в «Батьківщині» заявили о существовании 11 уголовных дел в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

"На сегодняшний день, по нашей информации, прокуратурой рассматриваются одиннадцать таких дел, и, скорее всего, в эти часы мы услышим очередной отчет об открытии и возобновление следствия по одиннадцати уголовным делам", - сказал, в частности, депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей СОБОЛЕВ 21 октября.

Он добавил, что возобновление следствия по делам свидетельствует о бесперспективности "газового дела " Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мы понимаем, что дело, которое так долго воплощал в жизнь КИРЕЕВ, не имеет никакого продолжения, поэтому нужно открывать новые, причем по эпизодам 10-15-летней давности", - отметил депутат.