«Черновцыоблэнерго» за 9 месяцев увеличило чистую прибыль в 5,3 раза

ПАО «Черновцыоблэнерго» в январе-сентябре 2011 года увеличило чистую прибыль в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 21,975 млн. грн.

По данным компании, размещенным в системе раскрытия информации ГКЦБФР, ее чистый доход за отчетный период возрос на 21,3% - до 403,877 млн. грн., валовая прибыль – в 2,3 раза – до 23,906 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Черновцыоблэнерго» в январе-июне 2011 года увеличило чистую прибыль в 10,5 раза – до 15,87 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Справка УНИАН. «Черновцыоблэнерго» в 2010 году сократило чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 4,781 млн. грн.

Уставный фонд "Черновцыоблэнерго" составляет 14,195 млн. грн., номинал акции – 0,25 грн.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 70% акций «Черновцыоблэнерго», VS Energy International N. V. (Нидерланды) – 21,97% акций.