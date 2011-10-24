«Надра Украины» назвала победителей тендера по нефтегазовым месторождениям

НАК «Надра Украины» признала ООО «Эпик Энерджи Украина» (входит в структуру канадской Epic Energy Inc.) и ООО «Карпатнадраинвест» победителями тендера на геологическое изучение Ортынницкой нефтегазовой площади (Ивано-Франковская обл.) и Шатравинского нефтяного месторождения (Сумская обл.) соответственно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, по Гриньковской нефтегазоконденсатной (Львовская обл.) и Ющенковской нефтегазовой (Сумская обл.) площадям победители определены не были.

Напомним, в 2009-2010 гг. «Эпик Энерджи Украина» победила в конкурсах по изучению нефтяных скважин №3 и №4 Балочной площади (АР Крым).

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.