«Хмельницкоблэнерго» увеличило чистую прибыль в 1,2 раза

ПАО «Хмельницкоблэнерго» в январе-сентябре 2011 года увеличило чистую прибыль в 1,2 раза, или на 5,989 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 34,933 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В указанный период компания увеличила чистый доход на 17,6%, или на 83,142 млн. грн., – до 556,463 млн. грн., валовую прибыль – на 26,1%, или на 14,077 млн. грн., до 67,923 млн. грн.

Как сообщал УНИАН. "Хмельницкоблэнерго" в I полугодии т.г. сократило чистую прибыль в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 18,977 млн. грн.

Справка УНИАН. "Хмельницкоблэнерго" в 2010 году увеличило чистую прибыль в 1,7 раза по сравнению с 2009 годом – до 22,591 млн. грн.

Уставный фонд ПАО ЭК "Хмельницкоблэнерго" составляет 33 млн. 637 тыс. 840 грн.

Государству принадлежат 70,01% акций ОАО, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», 18,75% акций принадлежат компании Energy International N. V. (Нидерланды).