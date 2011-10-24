«Днепроэнерго» за 9 месяцев увеличило чистую прибыль в 2,4 раза

Энергогенерирующая компания ПАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье) в январе-сентябре 2011 года увеличила чистую прибыль в 2,38 раза, или на 313,734 млн. грн., – до 540,131 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За указанный период компания увеличила чистый доход на 45,2%, или на 2 млрд. 7,233 млн. грн., – до 6 млрд. 450,901 млн. грн., валовая прибыль компании выросла в 2,2 раза, или на 495,765 млн. грн., – до 908,676 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Днепроэнерго» в январе-июле 2011 года увеличила чистую прибыль в 1,73 раза – до 331,878 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВ.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, DTEK Holdings Limited – 41,4374% акций.

«Днепроэнерго» завершило 2010 год с прибылью 189,179 млн. грн., тогда как чистый убыток компании в 2009 году составил 236,049 млн. грн.