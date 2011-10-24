«Ривнегаз» завершил 9 месяцев с прибылью 107,8 млн. грн.

ПАО по газоснабжению и газификации «Ривнегаз» завершило январь-сентябрь с чистой прибылью 107,753 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток предприятия составил 28,163 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре «Ривнегаз» увеличил чистый доход на 64,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 353,925 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 40,4% - до 429,370 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Ривнегаз» (г. Ривне) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Ривненской области.

32,6% акций ПАО «Ривнегаз» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».

В 2010 году «Ривнегаз» сократил чистый убыток на 27,5%, по сравнению с 2009 годом, - до 21,865 млн. грн.