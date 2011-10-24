«Запорожгаз» завершил 9 месяцев с прибылью 133 млн. грн.

ПАО по газоснабжению и газификации «Запорожгаз» завершило январь-сентябрь с чистой прибылью 133,195 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток составлял 2,611 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре «Запорожгаз» увеличил чистый доход на 71,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 489,533 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 61,6% – до 592,870 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Запорожгаз» сократил чистый убыток в 211 раз по сравнению с 2009 годом – до 0,508 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Запорожгаз» (г. Запорожье) занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Запорожской области.

50% акций ПАО «Запорожгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 24,7594% – ЗАО «Газтек» (г. Киев).