«Полтавагаз» завершил 9 месяцев с прибылью 220 млн. грн.

ОАО по газоснабжению и газификации «Полтавагаз» завершило январь-сентябрь с чистой прибылью 219,846 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток составлял 54,167 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре «Полтавагаз» увеличил чистый доход на 35,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 502,124 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 24,6% - до 603,530 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Полтавагаз" (Полтава) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Полтавской области.

51% акций ОАО "Полтавагаз" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

В 2010 году «Полтавагаз» сократил чистый убыток на 36,1% по сравнению с 2009 годом – до 37,834 млн. грн.