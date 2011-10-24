«Волыньоблэнерго» за 9 месяцев увеличило прибыль в 3,2 раза

ПАО «Волыньоблэнерго» (Луцк) в январе-сентябре 2011 года увеличило чистую прибыль в 3,2 раза, или на 3,925 млн. грн. по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 5,726 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в указанный период чистый доход компании увеличился на 21,9%, или на 81,274 млн. грн. до 452,776 млн. грн., а валовая прибыль – в 1,8 раза, или 19,274 млн. грн. - до 43,12 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Волыньоблэнерго» в январе-июне 2011 года увеличило чистую прибыль в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 16,917 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Волыньоблэнерго» осуществляет передачу и поставку электроэнергии потребителям Волынской области.

Уставный фонд предприятия составляет 23 млн. 863,8 тыс. грн.

Государству принадлежат 75% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», еще 20,3% принадлежат Garensia Enterprises Limited (Кипр).

«Волыньоблэнерго» завершила 2010 год с прибылью 928 тыс. грн., тогда как по итогам 2009 года чистый убыток компании составил 3,215 млн. грн.