АМКУ разрешил GNG International и CEECAT Ukraine Finance создать СП

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании GNG International Ltd. (Кипр) и CEECAT Ukraine Finance Ltd. (Британские Виргинские о-ва) создать предприятие ADM GNG East Ukraine Ltd.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что, кроме того, АМКУ разрешил CEECAT Ukraine Finance опосредованно приобрести целостные имущественные комплексы семи автозаправочных станций (АЗС), четыре из которых находятся в Кривом Роге и еще три – на территории Днепропетровской области в селах Вильне, Широке и пгт. Радушне.

Вместе с тем, CEECAT Ukraine также получила разрешение на опосредованную покупку части уставных капиталов ООО «Компания «Мостком», ООО «Креатон», ЧП «Виар» (все Донецк), ООО «Топливно-проектная компания» (Киев) и ООО «Константа Д» (Кировоград), что обеспечит покупателю более 50% голосов в высшем органе управления обществ.

Как сообщалось, ПАО «Концерн «Галнафтогаз» (Львов) создал совместное предприятие с инвестиционным фондом ADM Capital (Гонконг, Китай) для расширения своей сети автозаправочных комплексов (АЗК) под брендом «ОККО». Инвестиции ADM Capital в СП составили 35 млн. долл.

Привлеченные средства будут направлены на расширение сети заправок «ОККО» в восточных регионах страны, где до 2016 года будет построено 65 заправок «ОККО».

В целом стратегический план развития концерна предполагает расширение сети АЗК «ОККО» до 550 комплексов до 2016 года.

Подробностей относительно долевого участия в СП стороны не разглашают.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Концерн владеет сетью из 301 современных автозаправочных комплексов «ОККО». Всего компании принадлежит 327 АЗС. Компания располагает 10 нефтебазами и 116 бензовозами.

В сети «ОККО» работают две речные заправочные станции «ОККО», две АГНКС «ОККО» и 123 автогазозаправочных пункта сжиженного газа (АГЗП).

АЗК «ОККО» размещены во всех областях Украины и в АР Крым.