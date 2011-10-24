Российский «Атомэнергопром» открывает филиал в Киеве

Москва. Совет директоров ОАО «Атомэнергопром» принял решение о создании филиала «Восточно-Европейский».

Как сообщили УНИАН в «Атомэнергопром», филиал будет располагаться в Киеве. Директором филиала назначен Александр МЕРТЕН.

Справка УНИАН. ОАО «Атомэнергопром» - интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли. «Атомэнергопром» обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики - от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.

«Атомэнергопрому» принадлежит, в частности, 79,97% акций ОАО «Атомредмедзолото» и по 100% акций «ТВЭЛ» и ОАО «Концерн Росэнергоатом».