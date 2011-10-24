Эксперт: условия приватизации «Захидэнерго» и «Киевэнерго» защитят энергетику от спекулянтов

Стартовая цена приватизации государственных пакетов энергогенерирующих компаний «Захидэнерго» и «Киевэнерго» является достаточно высокой и явно превышает ожидания рынка, особенно с учетом падения котировок как украинских, так и зарубежных энергетических компаний за последнее время.

Такого мнение УНИАН высказал независимый инвестиционный аналитик Евгения РАДОМСКАЯ.

«Исходя из текущих котировок акций предприятий энергетики, государство выставляет на продажу пакеты по цене почти в два раза выше рынка», - отметила она. По словам Е.РАДОМСКОЙ, с одной стороны такая высокая цена может отпугнуть часть претендентов, с другой - защитит энергетику от покупателей-спекулянтов, а также позволит извлечь максимум возможного для бюджета Украины.

Как сообщалось, 5 октября Фонд госимущества Украины в газете «Ведомости приватизации» опубликовал условия приватизации 45,103% акций «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Стартовая цена приватизации госпакета акций «Захидэнерго» составила 1,932 млрд. грн и «Киевэнерго» - 432,305 млн. грн., что оказалось намного выше ожиданий рынка. В результате в день объявления стартовой цены стоимость акций «Захидэнерго» на Украинской бирже выросла на 44,5%, «Киевэнерго» - вообще на 100%.

Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября 2011 года.