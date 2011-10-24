Сан-Пауло. Бразилия может принять участие в разработке шельфа Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам посол Украины в Бразилии Олег ГРУШКО.

По его словам, бразильская государственная нефтегазовая компания «Петробрас» (Petrobras) готова направить в Украину своих специалистов для изучения возможности участия в проектах по добыче углеводородов на шельфе Черного моря.

Посол заметил, что специалисты «Петробрас» имеют опыт добычи нефти и газа на больших глубинах, в частности до 7 километров.

«Это уникальная фирма, которая имеет технологию бурения на очень больших глубинах в море», - сказал О.ГРУШКО.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2011 года посол Бразилии в Украине Антонио Фернандо КРУЗ-ДЕ-МЕЛЛО во время встречи с министром экологии и природных ресурсов Украины Николаем ЗЛОЧЕВСКИМ заявил, что Petrobras готова инвестировать в разработку шельфа Черного моря.

«Бразилия является одним из мировых лидеров в сфере глубоководного бурения. Мы надеемся, что бразильские инвестиции будут привлечены в освоение шельфа Черного моря», - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Кроме того, он подчеркнул, что для инвесторов предложены два открытых месторождения сланцевого газа – Олесское и Юзовское.

Справка УНИАН. Petrobras (Petroleo Brasileiro S.A.) – бразильская государственная нефтегазовая компания. Штаб-квартира компании расположена в Рио-де-Жанейро.

Petrobras специализируется на операциях в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и природного газа в Бразилии и других странах (Ангола, Аргентина, Боливия, Колумбия, Нигерия, США и тому подобное). Также компания занимается производством биотоплива и производством электроэнергии.