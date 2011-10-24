ДТЭК привлек 10 млрд. российских рублей в Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited из группы ВТБ

ДТЭК подписал соглашение с Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited из группы ВТБ об открытии кредитной линии в размере 10 млрд. российских рублей сроком на пять лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Использование денежных средств запланировано на общекорпоративные цели, включая пополнение оборотных средств, финансирование капитальных затрат, а также финансирование программы приобретения активов в соответствии с принятой концепцией долгосрочного развития группы.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

Угольный сегмент ДТЭК представлен ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», где ДТЭК принадлежит 47,55% акций, и ПАО «Захидэнерго», в котором ДТЭК совместно с аффилированными компаниями владеет 25,06% акций.

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» и ассоциированная компания ПАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК принадлежит 39,98% акций ПАО «Киевэнерго», которое генерирует, а также поставляет тепловую и электрическую энергию.

ОАО "Банк ВТБ" и его дочерние банки (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Азии и Африки. За пределами России группа осуществляет свою деятельность через 12 дочерних банков, расположенных в странах СНГ (Армения, Украина, Беларусь, Казахстан и Азербайджан), в Европе (Австрия, Кипр, Германия, Франция и Великобритания), в Грузии, в Африке (Ангола), а также через три представительства, расположенные в Италии, Китае и Республике Кыргызстан, через два филиала ВТБ, расположенные в Китае и Индии, а также через два филиала ВТБ Капитал плс в Сингапуре и Дубае.

По состоянию на 30 июня 2011 года, группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (4 720 млрд. рублей) и средствам клиентов (2 634,7 млрд рублей).Основным акционером ВТБ является правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 75,5% акционерного капитала.