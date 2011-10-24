На шахте в Донецкой области погиб проходчик

В городе Горловка Донецкой области на шахте им. Румянцева государственного предприятия «Артемуголь» в результате обрушения пород кровли погиб проходчик 1979 года рождения.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Горловском теркоме Владимира МАМЗЕРА.

По его словам, во время уборки породы в забое вентиляционного штрека участка №118 горизонта 970 метров произошло внезапное обрушение пород кровли - резко просели две призабойные рамы, завалило около 3 метров забоя. Обрушением был застигнут проходчик.

На предприятие оперативно прибыли горноспасатели, которые приступили к разбору завала для высвобождения шахтера. «Горняк был в зоне видимости спасателей, но, к сожалению, не подавал признаков жизни. Бойцам ВГСЧ пришлось работать крайне осторожно, чтобы не спровоцировать новое обрушение», - сказал В.МАМЗЕР, отметив, что горноспасатели извлекли из-под завала погибшего проходчика и подняли на поверхность.

В настоящее время на предприятии создана комиссия специального расследования, которая совместно с органами Профсоюза выясняет точные обстоятельства и причины трагедии.