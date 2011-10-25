Цена нефти достигла 3-месячного максимума, превысив 90 долл. за баррель

Котировки фьючерсов на нефть выросли до самого высокого уровня примерно за три месяца в понедельник, 24 окятябя, превысив 90 долларов за баррель, на фоне создавшейся на рынке ситуации, которая указывает на сокращение поставок в краткосрочной перспективе.

Спрэд между фьючерсами на нефть на текущий и следующий месяцы на NYMEX стал резко позитивным в понедельник, вступив в состояние "бэкуордейшн" /backwardation/, при котором становится дороже покупать сырье сейчас по сравнению с будущим. Оно противоположно ситуации в рынке, наблюдавшейся большую часть времени с финансового кризиса, начавшегося в сентябре 2008 года. Это бычий сигнал для нефтяных трейдеров, стимулирующий долгосрочные инвестиции или, как минимум, закрытие коротких позиций.

Опубликованные на прошлой неделе данные Министерства энергетики США продемонстрировали сохраняющийся слабый спрос на нефтепродукты. Однако они также указали на низкие уровни импортируемой сырой нефти и сильное сокращение запасов - они сократились до самого низкого уровня за год.

Хотя "бэкуордейшн" благоприятен для инвесторов, ставящих на рост цен, он может быть неблагоприятным фактором для потребителей, если рост цен станет более резким и продолжительным. Поскольку такая ситуация возникла только что и может измениться на противоположную, аналитики высказывают противоречивые мнения относительно ее долгосрочных последствий до тех пор, пока тренд не станет более ясным.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 3,87 доллара, или на 4,4 проц, до 91,27 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали на 1,89, или на 1,7 проц, до 111,45 доллара за баррель.

Цены на нефть росли наряду с ростом фондовых индексов в США и Европе и укреплением евро на фоне позитивного развития событий в Европе, где финансовые власти и правительства разрабатывают план по разрешению долгового кризиса, оказывавшего давление на рынки в течение последних полутора лет. По заявлениям властей, они делают успехи. В среду состоится саммит еврозоны, где президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель, по их словам, представят свое решение.

Однако некоторые аналитики по-прежнему проявляют обеспокоенность, указывая на то, что план, который будет предложен, может быть скорее временным, чем постоянным и всеобъемлющим решением.

Ноябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов подорожали на 0,4 цента, или на 0,2 проц, до 2,6888 доллара за галлон. Ноябрьские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 3,71 цента, или на 1,2 проц, до 3,0546 доллара за галлон, передает ПРАЙМ-ТАСС.