Третий энергоблок ЮУАЭС отключен от сети для устранения неисправностей

Во вторник, 25 октября в 6 часов 52 минуты энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосистемы Украины для устранения замечаний в работе вспомогательного оборудования турбины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе станции.

Согласно сообщению, оборудование блоков №1 и №2 работает без замечаний в заданном режиме.

При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и границ безопасной эксплуатации не зафиксировано.

Радиационный фон на промплощадке станции находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции, и на 25 октября составляет 9,7 мкР/год. Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений.