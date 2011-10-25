Вопрос об использовании Украиной российской газовой трубы может быть решен до 2015 г. – Копылов

Вопрос о возможности использования Украиной российской трубопроводной системы для транспортировки газа может быть решен до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ в эфире телеканала ICTV.

Он отметил, что соответствующие сроки определены одной из статей договора о зоне свободной торговли СНГ.

«Есть отдельная статья, которая предусматривает развитие этих отношений в четко зафиксированный период. До 2015 года страны в межправительственных соглашениях должны прийти к формуле, которая даст возможность сотрудничать в этом вопросе (использование трубопровода РФ)», - сказал В.КОПЫЛОВ

Как сообщал УНИАН, 23 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что Киев договорился с Москвой о получении доступа к российскому газопроводу для транспортировки в Украину газа из Туркменистана.

«Впервые мы договорились и зафиксировали в договоре (о ЗСТ СНГ – УНИАН), что в течение 6 месяцев после вступления договора в силу мы заключаем соглашение об условиях транзита по трубопроводному транспорту», - заявил Н.АЗАРОВ.

18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге был подписан договор о создании зоны свободной торговли.