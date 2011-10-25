Цена украинской нефти на торгах УМВБ увеличилась на 1,3%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 25 октября на аукционных торгах №158 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 1,3%, или на 96,44 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 7333,44 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 179,880 тыс. тонн нефти на общую сумму 1 млрд. 319 млн. 140,040 тыс. грн.

Также на аукционе было реализовано 5,3 тыс. тонн сжиженного газа по цене 7622 грн. за тонну на общую сумму 40 млн. 396,600 тыс. грн.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Согласно законодательству, стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата должна определяться на основании таможенной стоимости нефти согласно данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов.