Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний на ноябрь в среднем на 4,8%.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на соответствующее решение регулятора.

В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения в ноябре вырастет на 4,99% - до 66,47 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - на 4,64% - до 87,48 коп. за кВт/ч (без НДС).

НКРЭ оставляло низменными розничные тарифы облэнерго с июня по октябрь т.г. Теперь повышение тарифов связано с увеличением отпускного тарифа крупнейшего производителя электроэнергии в Украине - НАЭК «Энергоатом» - на 22% с ноября.

Таким образом, с начала текущего года розничные тарифы на электроэнергию в Украине выросли для потребителей первого класса напряжения на 15,7% - с 57,47 коп. за кВт/ч в январе до 66,47 коп. за кВт/ч в ноябре, для потребителей второго класса - на 21,45% - с 72,03 коп. за кВт/ч в январе до 87,48 коп. за кВт/ч в ноябре.