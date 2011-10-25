«Херсоноблэнерго» за 9 месяцев увеличило прибыль в 2,2 раза

ПАО «Энергоснабжающая компания «Херсоноблэнерго» в январе-сентябре т.г. увеличило чистую прибыль в 2,24 раза, или на 48,389 млн. грн., – до 87,131 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, за указанный период компания увеличила чистый доход на 21,9%, или на 170,351 млн. грн., – до 947,073 млн. грн., валовую прибыль – сократила на 21,4%, или на 19,898 млн. грн., до 112,937 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Херсоноблэнерго» в январе-июне т.г. увеличило чистую прибыль в 1,6 раза – до 41,826 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Херсоноблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Херсонском регионе.

Уставный фонд компании – 44 млн. 724 тыс. грн. В конце 2004 г. 94% пакет акций «Херсоноблэнерго» сконцентрировала VS Energy International N. V. (Нидерланды).

«Херсоноблэнерго» в 2010 году сократило прибыль в 5,8 раз, или на 20,878 млн. грн., – до 4,308 млн. грн., по сравнению с 2009 годом.