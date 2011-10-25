«Одессаоблэнерго» за 9 месяцев сократило прибыль в 26,8 раз

ПАО «Энергоснабжающая компания «Одессаоблэнерго» в январе-сентябре 2011 года сократило чистую прибыль в 26,8 раз, или на 3,536 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 137 тыс. грн.

Об этом сообщается в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за указанный период компания увеличила чистый доход на 11,5%, или на 215,7 млн. грн., – до 2 млрд. 96,58 млн. грн., валовую прибыль – на 45,4%, до 303,030 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Одессаоблэнерго» завершило январь-июнь 2011 года с чистым убытком 12,624 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистая прибыль компании составляла 2,357 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Одессаоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Одесской области.

Уставный фонд ПАО «ЭК «Одессаоблэнерго» составляет 51 млн. 123,89 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

25,01% акций ПАО «Одессаоблэнерго» управляет Фонд госимущества. ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" (г. Киев) владеет 47.96% акций компании. Еще 10,42% акций "Одессаоблэнерго" принадлежат Foster Group Management Inc. (Багамские острова).

«Одессаоблэнерго» по итогам 2010 года увеличило прибыль почти в 2 раза по сравнению с 2009 годом – до 0,048 млн. грн.